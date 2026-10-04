Нерпу Крошика выпустили в Ладожское озеро

Зоологи почти завершили экспедицию по подготовке балтийских нерп Шлиссика и Крошика к дикой жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщили создатели «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская.