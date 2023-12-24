О чём догадывается Виктор Орбан

Венгерская пресса публикует оценки европейских СМИ недавно состоявшегося саммита ЕС.Вечером в четверг на заседании Европейского совета было принято историческое решение: лидеры ЕС согласились, что Евросоюз должен начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.