БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О чём догадывается Виктор Орбан

О чём догадывается Виктор Орбан

Венгерская пресса публикует оценки европейских СМИ недавно состоявшегося саммита ЕС.Вечером в четверг на заседании Европейского совета было принято историческое решение: лидеры ЕС согласились, что Евросоюз должен начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

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