Трамп назвал реальными управленцами США злобное и коварное окружение Байдена

У США проблемы, и у демократии США тоже, и нет ни одной из проблем, причиной которой не был бы Джо Байден, хотя вряд ли он сам является причиной всего этого, заявил бывший американский президент и бизнесмен Дональд Трамп в телефонной беседе 18 марта с теле- и радиоведущим Себастьяном Горкой.