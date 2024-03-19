Трамп назвал реальными управленцами США злобное и коварное окружение Байдена

У США проблемы, и у демократии США тоже, и нет ни одной из проблем, причиной которой не был бы Джо Байден, хотя вряд ли он сам является причиной всего этого, заявил бывший американский президент и бизнесмен Дональд Трамп в телефонной беседе 18 марта с теле- и радиоведущим Себастьяном Горкой.
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