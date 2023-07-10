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Как правильно подарить недвижимость

Как правильно подарить недвижимость

Можно ли оформить договор дарения недвижимого объекта, но не рассказать об этом одаряемому? Можно ли затем передумать и расторгнуть такой договор? А подарить недвижимость, приобретенную в период брака, без согласия второй половины можно? Нюансы дарения недвижимости разъясняет РосреестрОтпускное время кто-то посвящает поездке на курорт, кто-то — ремонту дачи (согласно данным опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и банком «Открытие» в преддверии высокого дачного сезона, нынешним летом 70% россиян планируют обновить дачу или прилегающий к ней участок), а кто-то — приведению в порядок документов, в том числе на недвижимость.

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