Пять необычных достопримечательностей Калуги

Тесто «какавное»: незаслуженно забытый десерт Фото: Сергей ШандинФото: Александра ГурьеваФото: Сергей ШандинФото: Александра Гурьева — Никто в стране не понимал фанатизма калужан по поводу странного десерта, и его выпуск закончился в 1957 году.