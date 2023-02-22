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Пять необычных достопримечательностей Калуги

Пять необычных достопримечательностей Калуги

Тесто «какавное»: незаслуженно забытый десерт  Фото: Сергей ШандинФото: Александра ГурьеваФото: Сергей ШандинФото: Александра Гурьева — Никто в стране не понимал фанатизма калужан по поводу странного десерта, и его выпуск закончился в 1957 году.

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