Способность компонента каннабиса улучшать сон впервые научно подтвердили

В конопле присутствуют более 500 соединений, из которых примерно 125 — фитоканнабиноиды. Помимо двух основных — тетрагидроканнабинола и каннабидиола, — среди них содержится целый ряд менее изученных второстепенных веществ, в том числе каннабинол.