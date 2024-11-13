Способность компонента каннабиса улучшать сон впервые научно подтвердили

В конопле присутствуют более 500 соединений, из которых примерно 125 — фитоканнабиноиды. Помимо двух основных — тетрагидроканнабинола и каннабидиола, — среди них содержится целый ряд менее изученных второстепенных веществ, в том числе каннабинол.
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