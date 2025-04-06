Бабушка и внучка погибли при страшном пожаре в деревне Кокшенево Муромцевского района. Женщине было 78 лет, девочке - 11.
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Бабушка и внучка погибли при страшном пожаре в деревне Кокшенево Муромцевского района. Женщине было 78 лет, девочке - 11.