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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фастовский о «Динамо»: «В игре стало гораздо меньше креатива и интересных ходов. Не хватает стабильности, яркие отрезки чередуются с невзрачными моментами»

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский дал комментарий касательно игры «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ .

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