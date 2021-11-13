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Экономист предложил окружить терпящую крах Украину забором с вышками

Экономист предложил окружить терпящую крах Украину забором с вышками

На границе с Украиной, если она потерпит крах, Россия должна построить забор и поставить вышки, заявил 24 ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец, сообщает Украина.

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