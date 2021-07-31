Россия, давай до свиданья!

☭КОМПАСПолитикаРоссия, давай до свиданья! Вот и допрыгались граждане иностранных государств с ближнего зарубежья, любящие побурагозить в России.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВячеслав ДаньшинИ депортировать всех только в теплушках, даже плацкарты не предлагать. хватит, пусть работают в своей стране откуда выгнали всех русских!!!Елена ЛатыповаХорошо, что вам никогда не быть во власти.ВМВиктор масловВам и правда не приходилось слышать,как в тех республиках выгоняли русских из собственных домов,квартир,отбирали имущество,резали,причём абсолютно мирных русских?Вы слепая,глухая или ваша хата с краю?А нашей власти и так до фонаря когда вас придут резать,утром или вечером.Александр Пятнистыйи вам не хворать...счастливого пути с депортируемыми вместе, а Вячеслав прав- в товарных вагонах, как скот, Ведут себя по-скотски и к ним отношение должно быть скотскоеАлександр ПятнистыйСлав, не трать время на ТП, корчущую из себя "защитницу обиженных и угнетенных". У нее в башке, может, что и шевельнется, когда ее саму, ее невестку, дочку, внучку эта мразь поволокет в кусты...Не раньше, или убивать начнут, например, за не знание корана....А пока она тут пургу метет...Не хворать ей....Вячеслав ДаньшинОчень плохо, что меня и таких как я нет во власти, я бы быстро навёл порядок во всей стране.ВЛАД ЛАУЕсть очень простой выход из данной ситуации. На законодательном уровне заставить работодателя, наёмным иностранным рабочим, платить в полтора раза больше чем гражданину РФ. И всё! И не будет гастарбайтеров! А если и будут то в малом кол-ве и действительно специалисты, а спецы обычно более сдержанные, так как образованные. И + к тому - рабочие места для местных жителей.Комментировать
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