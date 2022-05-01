Мировое обозрение

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Зеленский: эвакуация мирных жителей с «Азовстали» продлится утром 2 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация мирных жителей с Мариупольского завода «Азовсталь» продолжится завтра утром, 2 мая, в 8:00 по местному времени (совпадает с московским).

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