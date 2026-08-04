Daily Star: шотландец пожаловался на рой ос, поселившихся в его доме

Житель шотландского Гринока утверждает, что не спал 10 дней и был вынужден покинуть собственную квартиру после того, как ее заполнили тысячи ос, регулярно жалящих его и домашних животных, пишет Daily Star.
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