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Газета.ру

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Daily Star: шотландец пожаловался на рой ос, поселившихся в его доме

Daily Star: шотландец пожаловался на рой ос, поселившихся в его доме

Житель шотландского Гринока утверждает, что не спал 10 дней и был вынужден покинуть собственную квартиру после того, как ее заполнили тысячи ос, регулярно жалящих его и домашних животных, пишет Daily Star.

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