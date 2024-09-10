❕Военные будут проводить учения в Феодосии Тренировки военных пройдут сегодня с 10:00 до 13:00, предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.
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❕Военные будут проводить учения в Феодосии Тренировки военных пройдут сегодня с 10:00 до 13:00, предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.