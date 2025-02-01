В Санкт-Петербурге построят новую ветку метро

В Санкт-Петербурге утвердили строительство Красносельско-Калининской ветки метро. Соответствующий акт опубликован на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
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