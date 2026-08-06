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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян Кузнецов про Гридина: «У него и в 2024-м был хороший кэмп – он не выглядел и не вел себя как 18-летний парень. Матвей показывает уверенность, много тренируется – настоящий пахарь»

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов в интервью Спортсу’‘ объяснил, почему  Матвей Гридин сразу заиграл в НХЛ.

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