Чем ближе финал конфликта, тем больше истерики с той стороны окопов. И даже дальше – с берегов Вислы донесся скорбный вой Радослава Сикорского, который призвал "обнулять" российские города террористическими атаками.
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