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Компартия Греции осудила отправку Киеву снарядов с запрещенным белым фосфором

Компартия Греции осудила отправку Киеву снарядов с запрещенным белым фосфором

Греческий парламентарий и руководитель местной Коммунистической партии Никос Папанастасис поделился сведениями о том, что он выступает против передачи киевскому режиму боеприпасов с подлежащим запрету белым фосфором.

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