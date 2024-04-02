Греческий парламентарий и руководитель местной Коммунистической партии Никос Папанастасис поделился сведениями о том, что он выступает против передачи киевскому режиму боеприпасов с подлежащим запрету белым фосфором.
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