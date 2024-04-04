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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Макс Ферстаппен: «У меня контракт с «Ред Булл» до 2028 года – после этого нужно будет решить, захочу ли я вообще продолжать карьеру»

Будущее Ферстаппена оказалось под вопросом на фоне скандала в «Ред Булл», связанного с расследованием в отношении Кристиана Хорнера, и, согласно некоторым источникам в прессе, его противостоянии с австрийскими совладельцами компании.

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