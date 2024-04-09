Участника СВО из Динского района Кубани более полугода не признавали погибшим из-за отсутствия документов

Участника СВО из Динского района Кубани более полугода не признавали погибшим из-за отсутствия документовПрокурору Краснодарского края поступило обращение от супруги военнослужащего из Динского района, пропавшего без вести в августе 2023 года при исполнении воинского долга.
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