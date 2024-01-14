Температурные скачки в 30 и более градусов прогнозируют на Дону

Резкие перепады температуры ожидают Ростовскую область в ближайшие дни. Леденящие -28 градусов, которые фиксировались в ночь под старый Новый год в самых северных районах области, сменятся на аномально теплые для января +5…+7 градусов на юге региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии