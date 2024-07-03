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Депутат Шеремет назвал план Гордона по Украине плодом больного воображения

Депутат Шеремет назвал план Гордона по Украине плодом больного воображения

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием Гордоном план по прекращению конфликта на Украине.

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