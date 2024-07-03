Депутат Шеремет назвал план Гордона по Украине плодом больного воображения

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием Гордоном план по прекращению конфликта на Украине.
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