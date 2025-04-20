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Владимир Путин в поздравлении с Пасхой указал на укрепление церковью согласия в обществе

Владимир Путин в поздравлении с Пасхой указал на укрепление церковью согласия в обществе

«В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми», - отметил Президент.

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