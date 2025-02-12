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Царьград

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Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
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Азербайджанские "шефы" хотели войны? Началось: "Отдел расследований покажет их гнилую суть"

Азербайджанские "шефы" хотели войны? Началось: "Отдел расследований покажет их гнилую суть"

Некто заинтересованный в ухудшении отношений России и Азербайджана делает всё возможное для того, чтобы процесс не просто был запущен, но и не свернул с намеченного пути.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Эти азерские рассадники нацизма, коррупции, преступности закрыть в один день. Понаехавших вон.
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17 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Азера самые подлые и хитрые...
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16 час.
Maxim
Торчат уши Эрдогана.. Не разорвали бы: с того конца - Израиль..
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3 час.
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