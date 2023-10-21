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Какой праздник сегодня, 22 октября, отмечают в России и мире

Какой праздник сегодня, 22 октября, отмечают в России и мире

Какой праздник сегодня, 22 октября, отмечают в России и мире Анна ФедороваВ двадцатом втором дне октября на территории России отмечается ряд замечательных праздничных событий, включая несколько веселых и шутливых.

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