В России обостряется проблема миграции и мигрантов.

А

Александр

Так устроено управление. Что делать и к кому обращаться неизвесно. Но отовсюду как противотанковые «ежи» торчат неведомо кем разработанные и принятые законы. Известен только подписант и слышны его призывы. На которые, кстати, никто не обращает внимание. Вот и бродим как ежики в тумане, из которого то морда Собчак вылезет, то виляющие хвостами губернаторы покажутся, то неизменный иконостас очередного теле-совещания высветится. А генераторы тумана тем временем делают свое дело - набивают карманы, разъезжают где хотят и открыто презирают свою родину, которой когда-то гордились и которой восхищался весь мир.