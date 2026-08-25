Сквер фармацевтики с садом появится на территории технополиса «Москва»

В особой экономической зоне «Технополис Москва» началось строительство нового общественного пространства – сквера фармацевтики, который будет сочетать зоны для активного и спокойного отдыха, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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