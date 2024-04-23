«Фестиваль возможностей» для детей с инвалидностью прошел в Иркутской области

19 апреля в Иркутской область завершился “Фестиваля возможностей”. Он проходил впервые в рамках соревновательной программы VII регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
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