Кому на пользу Шереметьевские строгости

Yak Vit

это ТЕБЕ надо в дурку. Вместе с автором! Это ТЫ читала (или читал? 🤔) - короче, читалО статью, а "увиделО галиматью", выражаясь твоими словами! Перечитай статейку-то, перечитай, ежели чего не понялО! Как раз смысл-то статейца в том, что автор предлагает не проводить таких, как сейчас, строгих проверок в "Шереметьево", потому-де, что "современные методы контроля позволяют отслеживать человека день и ночь"! А что автор предлагает? А предлагает он, чтобы едущих к нам с хохляндии "просто ... поставить на контроль, обязать проживать, не где заблагорассудится, а в указанном регионе, все переезды по согласованию с УМВД". А следить за этим должен интеллект искусственный! 🤦‍♂️ Так что, Багира, зря ты привелО эту ссылку с теми, кого "не пускают и отсеивают"! Автор-то как раз предлагает всё это отменить! 🤬 И именно поэтому я и возмутился! Надеюсь, я популярно тебе всё объяснил?! Так что, если захочешь, чтобы тебе разжевали смысл какого-нибудь текста, ты не стесняйся! Обращайся! А то всегда будешь смачно хлопаться в лужу! Как хлопнулОСь в лужу здесь, со своим глупым комментом! 😀