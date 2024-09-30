Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кому на пользу Шереметьевские строгости

Кому на пользу Шереметьевские строгости

Людские ресурсы противника, это одна из целей любой войны. Их лучше захватить, а если не захватить, то на худой конец - нейтрализовать.

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Комментарии
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Yak Vit
это ТЕБЕ надо в дурку. Вместе с автором! Это ТЫ читала (или читал? 🤔) - короче, читалО статью, а &quot;увиделО галиматью&quot;, выражаясь твоими словами!  Перечитай статейку-то, перечитай, ежели чего не понялО!  Как раз смысл-то статейца в том, что автор предлагает не проводить таких, как сейчас, строгих проверок в &quot;Шереметьево&quot;, потому-де, что &quot;современные методы контроля позволяют отслеживать человека день и ночь&quot;!  А что автор предлагает? А предлагает он, чтобы едущих к нам с хохляндии &quot;просто ... поставить на контроль, обязать проживать, не где заблагорассудится, а в указанном регионе, все переезды по согласованию с УМВД&quot;. А следить за этим должен интеллект искусственный! 🤦‍♂️ Так что, Багира, зря ты привелО эту ссылку с теми, кого &quot;не пускают и отсеивают&quot;! Автор-то как раз предлагает всё это отменить! 🤬 И именно поэтому я и возмутился!  Надеюсь, я популярно тебе всё объяснил?! Так что, если захочешь, чтобы тебе разжевали смысл какого-нибудь текста, ты не стесняйся! Обращайся! А то всегда будешь смачно хлопаться в лужу! Как хлопнулОСь в лужу здесь, со своим глупым комментом! 😀
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3 час.
Балу -
От братского народа на украине остались только смутные воспоминания... И то не у всех... Хотя если уе...ать по ним от всей души - у них враз генетическая память проснётся... Вот только еврейская, польская или татарская - вот в чем вопрос...
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3 час.
Yak Vit
Ну, так я и не предлагаю мер космического масштаба и космического же масштаба глупости, как предлагает автор сего статейца! 😛
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3 час.

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