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Состояние богатейших россиян уменьшилось на 20 млрд долларов с начала года

Состояние богатейших россиян уменьшилось на 20 млрд долларов с начала года

При составлении рейтинга состояние миллиардеров оценивается с учетом стоимости принадлежащих им долей в компаниях Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 года уменьшилось на 19,771 млрд долларов.

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