19 подмосковных паралимпийцев завоевали 28 медалей Зимних Игр

28 медалей завоевали паралимпийцы из Московской области на Зимних Играх в Ханты-Мансийске. Напомним, эти соревнования стали альтернативой Паралимписким играм в Пекине, на которые спортсменов из России не допустили в рамках антироссийских санкций.