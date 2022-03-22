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19 подмосковных паралимпийцев завоевали 28 медалей Зимних Игр

19 подмосковных паралимпийцев завоевали 28 медалей Зимних Игр

28 медалей завоевали паралимпийцы из Московской области на Зимних Играх в Ханты-Мансийске. Напомним, эти соревнования стали альтернативой Паралимписким играм в Пекине, на которые спортсменов из России не допустили в рамках антироссийских санкций.

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