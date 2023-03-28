Responsible Statecraft: Россия никогда не развалится

Почему добиваться распада России — полнейшая глупость © РИА Новости Александр Гальперин Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Западе существует лобби, выступающее за распад России.
Почему добиваться распада России — полнейшая глупость © РИА Новости Александр Гальперин Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Западе существует лобби, выступающее за распад России.
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