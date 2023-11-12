Украинского полковника назвали координатором атак на «Северные потоки»

WP: координатором атаки на «Северные потоки» был украинский полковник Червинский Роман Червинский руководил командой из шести человек, которые арендовали яхту для подрыва газопроводов; он исполнял приказы чиновников, которые подчинялись главкому ВСУ, пишут WP и Spiegel.