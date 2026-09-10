О взятом кредите будут уведомлять через "Госуслуги"

С 1 октября 2027 года банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны в течение часа после подписания кредитного договора направлять уведомление клиенту в личный кабинет на портале "Госуслуги".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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