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О взятом кредите будут уведомлять через "Госуслуги"

С 1 октября 2027 года банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны в течение часа после подписания кредитного договора направлять уведомление клиенту в личный кабинет на портале "Госуслуги".

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