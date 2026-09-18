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62ИНФО | Новости Рязани

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Явка на выборах в Рязанской области составила 4,27%

Явка на выборах в Рязанской области составила 4,27%

По данным на 10:00 пятницы, 18 сентября, в первые два часа после начала голосования свой выбор сделали 4,27% избирателей.

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