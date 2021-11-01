Грузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»

Темы дняПолитикаГрузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»Спецкор «КП» Дарья Асламова отправилась в Тбилиси и увидела там страшное Спецкор «КП» Дарья Асламова в Тбилиси.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВячеслав ПронинДля проститутки не важно кто ее имеет, главное,чтобы платили...Maia Khabeishviliи кто проститутка? меньше смотрите телевизор и меньше верьте вашим журналистамАнатолий КрючковБуржуазная Россия не может быть примером для подражания для бывших союзных республик СССР. Ее "пятая колонна," правителей западного мира капитала, в руководстве российского государства, все делает для того, чтобы "окончательно решить русский вопрос" : превратить ВСЮ территорию бывшего СССР, в колонию хозяев "пятой колонны". Грузия -уже колония. Наряду с Прибалтийскими республиками и Украиной. На очереди Среднеазиатские республики.Maia Khabeishviliэто та самая асламова которая ненавидит грузин отдыхает в Грузии и считает абхазию и самачабло отдельным государством?лялявот было бы очень хорошо и своих уродов забрали бы из россии и мира!всю жизнь во времена союза бездель ничали делали деньги на сдаче углов да продаже что с неба падает! неблагодарные твариКомментировать
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