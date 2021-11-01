Темы дня

122 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Матвеев Николай
    Москва- этот тот же Мамай, только в современности, так что надо Москву закрыть с ее обирание данью со всей страны. Эт...Та вот почему в М...
  • Валера Юшков
    Хотя выборы то фикция и спектакль.Та вот почему в М...
  • Владимир Eвтушенко
    .В Москве нужно пахать,чтобы заработать денег" А в Томске пахать не надо? Или у нас деньги людям просто раздают?...Та вот почему в М...

Грузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»

Грузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»

Спецкор «КП» Дарья Асламова отправилась в Тбилиси и увидела там страшное Спецкор «КП» Дарья Асламова в Тбилиси.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Вячеслав Пронин
Для проститутки не важно кто ее имеет, главное,чтобы платили...
Maia Khabeishvili
и кто проститутка? меньше смотрите телевизор и меньше верьте вашим журналистам
Анатолий Крючков
Буржуазная Россия не может быть примером для подражания для бывших союзных республик СССР. Ее "пятая колонна," правителей западного мира капитала, в руководстве российского государства, все делает для того, чтобы "окончательно решить русский вопрос" : превратить ВСЮ территорию бывшего СССР, в колонию хозяев "пятой колонны". Грузия -уже колония. Наряду с Прибалтийскими республиками и Украиной. На очереди Среднеазиатские республики.
Maia Khabeishvili
это та самая асламова которая ненавидит грузин отдыхает в Грузии и считает абхазию и самачабло отдельным государством?
ляля
вот было бы очень хорошо и своих уродов забрали бы из россии и мира!всю жизнь во времена союза бездель ничали делали деньги на сдаче углов да продаже что с неба падает! неблагодарные твари

Картина дня

наверх