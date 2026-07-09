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FiNE NEWS

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Учёные из США разработали схему, снижающую износ электроприводов в транспорте

Специалисты Национальной лаборатории Oak Ridge представили новую концепцию управления электроприводами, которая позволяет снизить токовую нагрузку и уменьшить электрические перегрузки в системах транспортных средств.

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