Учёные из США разработали схему, снижающую износ электроприводов в транспорте

Специалисты Национальной лаборатории Oak Ridge представили новую концепцию управления электроприводами, которая позволяет снизить токовую нагрузку и уменьшить электрические перегрузки в системах транспортных средств.
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