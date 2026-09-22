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Регионы России

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Герой России Соколов рассказал о сложностях уничтожения немецкого танка Leopard на СВО

Герой России Соколов рассказал о сложностях уничтожения немецкого танка Leopard на СВО

Герой России, оператор беспилотного летательного аппарата Алексей Соколов с позывным «Сокол» дал подробный комментарий о ходе специальной военной операции (СВО), в котором рассказал о наиболее трудной задаче — уничтожении немецкого танка Leopard.

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