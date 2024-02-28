В МОК заявили об отсутствии новых рекомендаций по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) ждут финальных рекомендаций МОК по участию россиян в Олимпийских играх-2024.
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