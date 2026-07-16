🌸 Клумбы на Театральной площади Евпатории украсили новыми цветами Там высадили бегонии, хлорофитумы и другие растения, устойчивые к перепадам температуры.
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🌸 Клумбы на Театральной площади Евпатории украсили новыми цветами Там высадили бегонии, хлорофитумы и другие растения, устойчивые к перепадам температуры.