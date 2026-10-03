Топливо перед зимой: запасы есть, но рынок остается под давлением Елена ГалицкаяОсень 2026 года российский топливный рынок встречает в непривычной ситуации: с одной стороны, власти заявляют о наличии необходимых запасов и подготовке регионов к отопительному сезону, с другой — продолжают принимать меры для стабилизации поставок, ограничивая экспорт и усиливая контроль за внутренним оборотом бензина и дизельного топлива.