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FTimes

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Топливо перед зимой: запасы есть, но рынок остается под давлением

Топливо перед зимой: запасы есть, но рынок остается под давлением

Топливо перед зимой: запасы есть, но рынок остается под давлением Елена ГалицкаяОсень 2026 года российский топливный рынок встречает в непривычной ситуации: с одной стороны, власти заявляют о наличии необходимых запасов и подготовке регионов к отопительному сезону, с другой — продолжают принимать меры для стабилизации поставок, ограничивая экспорт и усиливая контроль за внутренним оборотом бензина и дизельного топлива.

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