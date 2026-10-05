Сказка для дошкольников: Три поросёнка — почему труд всегда побеждает хитрость

В одном очень старом, поросшем мхом и дикой земляникой лесу, где деревья по ночам перешептываются друг с другом, а туман стелется по траве, словно молоко, жили-были три поросёнка.
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