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Сказка для дошкольников: Три поросёнка — почему труд всегда побеждает хитрость

Сказка для дошкольников: Три поросёнка — почему труд всегда побеждает хитрость

В одном очень старом, поросшем мхом и дикой земляникой лесу, где деревья по ночам перешептываются друг с другом, а туман стелется по траве, словно молоко, жили-были три поросёнка.

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