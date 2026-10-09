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Царьград

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В Армении до +25°С: синоптики дали прогноз на 9–12 октября

В Армении до +25°С: синоптики дали прогноз на 9–12 октября

9 октября в Араратской, Армавирской, Вайоцдзорской и Сюникской областях воздух прогреется до +25°С, в Ереване — также до +25°С.

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