МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 745 подписчиков

Нетаньяху восстал против Трампа: политолог раскрыл последствия конфликта лидеров Израиля и США

Нетаньяху восстал против Трампа: политолог раскрыл последствия конфликта лидеров Израиля и США

Американский лидер может не сдержаться в отношении Нетаньяху, считает Межуев США требуют от Израиля вывода войск из Ливана и Сирии, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен бороться за сохранение военного присутствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии