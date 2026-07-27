Нетаньяху восстал против Трампа: политолог раскрыл последствия конфликта лидеров Израиля и США

Американский лидер может не сдержаться в отношении Нетаньяху, считает Межуев США требуют от Израиля вывода войск из Ливана и Сирии, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен бороться за сохранение военного присутствия.
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