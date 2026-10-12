Фильм о модернизированном ракетоносце Ту-95МСМ теперь рассекречен В ближайшем будущем легенда российской стратегической авиации, уже более 70 лет выполняющая функции носителя ядерного вооружения, станет ещё более совершенной.
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