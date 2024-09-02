Губернатор Гладков: при атаке дрона ВСУ на Шебекино пострадал местный житель

Из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на город Шебекино местный житель получил ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков По словам главы региона, пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением спины доставили в областную клиническую больницу, где оказали необходимую помощь.
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