Губернатор Гладков: при атаке дрона ВСУ на Шебекино пострадал местный житель

Из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на город Шебекино местный житель получил ранение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков По словам главы региона, пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением спины доставили в областную клиническую больницу, где оказали необходимую помощь.