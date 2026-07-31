Рейтинг самых комфортных для жизни регионов мира в 2026 году / © Visual Capitalist В этом региональном сравнении городские оценки объединены, чтобы показать, как уровень комфортности жизни различается между семью крупнейшими регионами мира в 2026 году.
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