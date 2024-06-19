Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 430 подписчиков

В Кузбассе боец СВО выплатил 760 тысяч рублей алиментов

В Кузбассе боец СВО выплатил 760 тысяч рублей алиментов

Житель Кузбасса накопил большую сумму долга по алиментам на воспитание сына.В главном управлении ФССП Кузбасса сообщили, что мужчина не участвовал в жизни ребенка и накопил долг в 760 тысяч рублей на его содержание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх