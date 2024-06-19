В Кузбассе боец СВО выплатил 760 тысяч рублей алиментов

Житель Кузбасса накопил большую сумму долга по алиментам на воспитание сына.В главном управлении ФССП Кузбасса сообщили, что мужчина не участвовал в жизни ребенка и накопил долг в 760 тысяч рублей на его содержание.
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