Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

На Кубани федеральные автодороги патрулирует мотобат

На Кубани федеральные автодороги патрулирует мотобат

Реализуя комплекс совместных мер по обеспечению безопасности дорожного движения Госкомпания «Автодор» и Управление Госавтоинспекции по Краснодарскому краю создали специализированное мотоподразделение, которое будет применять усиленные меры контроля за водителями двухколесного транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии