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Большинство туляков поддерживают создание "социальных полок" в магазинах

Большинство туляков поддерживают создание "социальных полок" в магазинах

В Туле семь из десяти опрошенных поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности пенсионерам и социально уязвимым категориям населения, согласно данным службы исследований сервиса SuperJob.

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