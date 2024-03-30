Скрывать уже нет смысла: Россия готова повторить бросок первых дней СВО. Разведка Франции сама все увидела

Фото: mil.ruСегодня 31K прочитали Разведка Франции сообщает о том, что спутники французской Оптической космической компоненты (CSO) в течение последних дней следят за наращиванием ВС России сил на территории Белоруссии, в то время как США размещают все доступные разведсредства над этим регионом.